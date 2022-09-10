國民黨大安／文山區市議員參選人楊植斗（左）、前台北市議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

民進黨台北市長參選人陳時中發布免治馬桶宣傳影片，引發高度爭議。針對網路流傳該宣傳片與電影「熔爐」片段進行改造的影片，陳時中競選辦公室昨日（9）稱已報警，但陳昨晚卻又在臉書發文喊「歡迎大家二創我的照片和影片」。對此，國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗大喊「傻眼」，強調他完全看不懂陳及其團隊在搞什麼鬼，有網友則狠酸：「陳時中該不會還在宿醉吧？」

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤昨日受訪表示，「二創不在報案的範疇內」，報案主要針對把宣傳免治馬桶抹黑成性騷偷窺的源頭。陳時中晚間則在臉書發文喊「歡迎大家二創我的照片和影片！」除向因宣傳片橋段感到被冒犯的朋友表達歉意，並再次重申「惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理」。

針對陳時中競選辦公室與陳時中本人的發言，楊植斗昨日晚間在臉書發文表示，陳臉書該篇發文首先高喊「歡迎大家二創我的照片和影片！」強調自己樂見大家對市政議題的關注，卻又稱辦公室已向警方報案處理，前言不對後語的表現，讓他忍不住直呼：「傻眼耶，這個團隊跟候選人到底在玩什麼把戲？愈來愈看不懂！」

楊植斗的說法獲得不少人按讚，網友紛紛留言：「陳時中知道自己在說什麼嗎？」「陳時中該不會還在宿醉吧？」「他的團隊跟他本人，雙邊有在聯繫嗎？」「該不會是精神分裂吧」、「選我正解祕技：『人設置換術』」、「看了這段話，又改變了我三觀的認知」、「果然是世紀幹話王」。

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