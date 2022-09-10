作家吳明益近期到德國和瑞士舉行講座，介紹他剛出版的德文譯本「複眼人」。他在柏林文學節透露，新作將以太魯閣族人抗議水泥廠為主題。

吳明益2011年出版長篇小說「複眼人」，至今有英文、法文、捷克文、俄文等10幾種語言的譯本問世，堪稱是近年台灣文學外譯最具代表性的例子。

獲文化部「翻譯出版獎勵計畫」支持，「複眼人」的德文譯本今年終於出版，在柏林出版社Matthes & Seitz的安排下，吳明益近日受邀到柏林氣候文化節（Climate Cultures Festival）、瑞士蘇黎世大學、駐德代表處、柏林國際文學節（Berlin International Literature Festival）出席講座。

其中柏林文學節是德國每年9月的文壇盛事，詩人鄭愁予、羅智成、繪本創作者恩佐等台灣作家都曾受邀參加。

吳明益對首次受邀參加柏林文學節感到興奮，他8日在座談會上首先回顧台灣被荷蘭和日本殖民的歷史，介紹台灣的多元認同、豐富的自然生態和侯孝賢等國際知名電影導演。

然後他用中文朗讀「複眼人」的一段，翻譯本書的唐悠翰（Johannes Fiederling）接著用德文朗讀，吳明益並回答主持人和觀眾的提問。

吳明益表示，台灣的特殊性在於除了島嶼性格，也受到大陸影響，前者的冒險性與後者的保守性產生衝突。

這部小說談的不是大陸與島、而是大島與小島之間的關係，他提到觸動他寫出這部作品的海上垃圾渦流，並分享蘭嶼達悟族受資源限制發展出的冒險精神。

座談會最後，吳明益說了一個追逐小狗的男孩和逃家的女孩在洞穴相遇的故事，透露他正在創作的新作將以太魯閣族人抗議水泥廠為主題。（編輯：林憬屏）1110910