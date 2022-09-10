民進黨台北市長參選人陳時中發布免治馬桶宣傳影片，引發各界譁然。針對網路流傳該宣傳片與電影「熔爐」片段進行改造的影片，陳時中競選辦公室昨日（9）稱已報警，但陳昨晚卻又在臉書發文喊「歡迎大家二創我的照片和影片」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直呼「有人能給翻譯翻譯嗎？」強調她要誠心請教，「要如何同時不提告又真的提告？」大批網友對此反應熱烈。

針對陳時中競選辦公室稱已報警提告，陳時中本人卻又在臉書喊「歡迎大家二創我的照片和影片！」徐巧芯在臉書發文，忍不住直呼：「誠心請教，要如何同時不提告又真的提告？有人能給翻譯翻譯嗎？」徐舉例，這就像是有人曾經說：「我不是民進黨支持者，但我支持民進黨。」兩者邏輯一樣，都是沒有邏輯。

徐巧芯指出，這種沒邏輯的邏輯，不僅出現在陳時中這次喊「歡迎網友二創，但我已經報警了」，陳的經典的說法還有以下案例：「疫苗採購價格不公開不是保密，是保存」、「（疫苗）現在就是買不到，我幾乎敢這樣講，但我也不敢完全否認，有人買得到」、「（疫苗）也不是等不到，是現在還沒等到」。面對陳的驚人語錄，徐崩潰問：「所以到底是有提告還是沒提告啦！」

此文獲得近3000個讚、近400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我們告了喔，又沒告了，這就叫『類提告』」、「笑死，老中艦隊是團隊鬼打牆，還是在釣魚執法」、「陳時中的團隊會不會被妳氣死搞到瘋掉」、「現在知道多元宇宙科的厲害了吧」、「巧芯頂在網友前面真的棒，他們不過想殺雞儆猴，希望網友真的被告時能幫助到他們」。