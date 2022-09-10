不少人汲汲營營工作了一輩子，就是希望退休能有保障。一名網友分享，爸爸在同個單位工作了20年，卻在退休前的4個月被資遣，理由是糖尿病恐影響工作，讓他們聽了很錯愕，也不知道該怎麼辦才好？對此，不少網友暴怒指出，如果沒有犯下什麼滔天大罪，顯然是公司不想付退休金，所以惡意辭退，支持原PO去勞工局申訴檢舉。

一名網友在PTT上發文說，爸爸在同單位工作了20年左右，大約再4個月就可以領退休金，結果某天爸爸回家卻說自己被辭退了，讓他非常錯愕。根據爸爸所言，公司辭退他的原因是「糖尿病造成身體狀況不穩定，多少會影響到工作狀況。」

該網友指出，他對於公司給的理由感到十分不解，因為爸爸的糖尿病不是被資遣當天才診斷出來的，而是大約10幾年前就罹患了糖尿病，但當時公司也沒有辭退爸爸的意思，如今卻突然選在這個時間點資遣人，實在很古怪，但目前他也想不到解決方法，因此想求助廣大的網友，他該怎麼自力救濟？

不少網友忿忿不平地說，公司的舉動擺明就是不想給退休金。「公司不想付退休金就會這樣搞，跟勞工局問一下要怎麼檢舉」、「快退休了當然要開掉啊，公司又不是慈善事業」、「去勞工局申訴，辭退員工要有理由，這理由不成立」、「感覺是被惡意辭退」、「感覺是舊制不願意給退休金」。

對此，過來人也分享經驗說，之前公司有同事也被惡意資遣，但最後尋求各種管道的協助，和公司打了官司，最後還勝訴了，實在很厲害。不過，必須要提出相關的證據，還要花時間打官司，而且當初也不能簽下自願離職書。

勞退舊制是公司將要給員工的退休金存在中央信託局，未來按月提撥給符合退休條件的勞工，而這筆錢的所有權是雇主，要不要給勞工是取決於「責任準備」精神，所以如果雇主對員工沒有責任心，那勞工很有可能領不到錢。而勞退新制則是雇主提撥的退休金都必須轉到「勞工個人退休金專戶」裡面，所以勞工絕對不會領不到這筆退休金。