余天二女兒余苑綺上月21日不敵癌症病魔逝世，享年39歲，弟弟余祥銓身為家中唯一的兒子，先前為了打理姊姊後事忙進忙出，被形容是「一夕長大」。今年余家迎來第一個沒有余苑綺的中秋節，昨(9日)余祥銓便分享帶余苑綺一雙兒女烤肉、玩仙女棒過節照片，讓網友忍不住紅了眼眶。

余苑綺8年前被確診罹癌，這段期間做了70多次化療，也結婚生孩子有了新的身分，無奈上月仍不幸逝世，當時余祥銓發文坦言很捨不得二姊，「弟弟真的很捨不得妳，還有很多事情沒有一起做，妳前幾天跟我講的話，叫我照顧好樂樂跟弟弟， 還有爸爸媽媽，我答應你的事，一定會做到的， 我一定會越來越好，妳放心」，希望兩人下輩子再有緣分繼續當家人。

余祥銓曬出帶余苑綺一雙子女玩仙女棒照片。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

余苑綺過世後，余家人受訪都坦言還沒夢到她，只有4歲的女兒樂樂終於夢到媽媽，她說媽媽穿著白色的衣服露出燦爛微笑，隨後便走進一道光中，余祥銓則不捨表示，樂樂年紀雖小，但看到大人反應，「她都知道」，但3歲的兒子小可愛還是不太懂，問大家為什麼在哭，更好奇說：「媽媽睡哪裡」。

余苑綺女兒樂樂跟余祥銓開心吃烤肉過節。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

昨余祥銓曬照，寫下：「祝大家中秋節快樂，樂樂好喜歡中秋節，因為可以吃很多肉」，照片中可見兩個孩子開心玩仙女棒，樂樂吃太飽坐在椅子上模樣俏皮，引來網友回說：「余祥銓~~你是一位很棒的舅舅！你是第一名的好舅舅」、「舅舅滿滿的愛一直一直都在」、「真棒，真棒，看到姊弟這麼的開心，舅舅要更用心替二姊分擔，祝福你們中秋佳節快樂，看到樂樂就想到了二姊」、「祝福樂樂和弟弟平安健康長大」。