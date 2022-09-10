據美國之音報導，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭當地時間周五（9月9日）表示，中國無法與聯合國人權辦公室合作。此前聯合國人權事務高級專員辦公室發佈了一份報告，批評北京對其西部新疆地區的維吾爾人和其他少數民族的政策。不過，陳旭表示，北京不與人權辦公室合作，並不是不與聯合國整體機構合作。

陳旭說，該辦公室上周發佈的報告說，中國反恐政策下的一些侵犯人權的行為，可能構成危害人類罪，這是對中國的政策和做法提出的「毫無根據的指責」。

陳旭對聯合國日內瓦新聞協會（ACANU）表示，「由於該辦公室發布了這種評估報告，我們不能與其進行合作」，中國認為該報告「構成威脅」，不能「像什麼都沒發生一樣地進行合作」。

8月31日，時任聯合國人權事務高級專員的巴舍萊（Michelle Bachelet）在她的任期最後一天即將結束時發表了一份報告，指責中國嚴重侵犯維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族的人權。報告呼籲國際社會「緊急關注」新疆的局勢。

人權組織指責中國將一百多萬少數民族人士關進拘留營，許多人說他們在那裡遭到了酷刑、性侵犯，被迫放棄民族語言和宗教。

中國一再表示，聯合國人權高專辦的「評估」是西方國家捏造的。

陳旭說，中國作為聯合國安理會五個常任理事國之一，將繼續與聯合國整體進行合作。他稱聯合國是國際關係的「核心」，「我們將繼續與聯合國合作。但正如我所說，但該辦公室不能通過提供這種性質的評估來代表聯合國，」陳旭還表示，中國將「積極參與」聯合國所支持的人權理事會的活動，參加周一開始的為期四周的會議。

該理事會與聯合國人權高專辦密切合作。聯合國人權高專辦隸屬於聯合國祕書長古特雷斯(Antonio Guterres)的辦公室。周四（9月8日），聯合國大會批准任命奧地利資深外交官沃爾克·特克（Volker Türk）繼任巴舍萊，擔任聯合國人權事務高級專員。

中國常駐聯合國副大使戴兵在聯大會議上說：「中方希望特克先生領導該辦公室嚴格遵守客觀、公正......和非政治化的原則。」