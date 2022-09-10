大聯盟宣布2023年球季將有3項重大規則修改，預計改善球迷觀賞比賽的體驗。第一項是投球計時器，限制投手的準備時間與牽制次數。第二項是限制守備布陣，第三項是增大壘包，從15平方吋增加到18平方吋（邊長45.7公分），本壘板維持不變，這主要是為了減少跑者滑壘時與守備球員的衝撞風險。

影響最大的可能是第一項改革，打者輪替被限制在30秒，壘上無跑者時，投手15秒就定位，有跑者時延長為20秒，打者也必須8秒就定位，違規的一方將被罰1顆好球／壞球。雖然投手牽制可以重設計時器，但是新規則不允許「無限牽制」，投手在對方每個打席只能牽制兩次，如果第3次牽制又沒抓到跑者，就判定跑者推進一個壘包！

在小聯盟的實驗中，這項新規定造成盜壘成功率從68％上升到77%，盜壘次數從每場2.23次上升到2.83次。比賽時間縮短26分鐘，投手大約每分鐘可以多投1球。

第二項禁止內野守備布陣，一壘手、二壘手必須站在二壘右側，三壘手和游擊手站在左側，同時他們必須腳踏內野紅土，不可以後退到外野。新規定仍允許外野手趨前守備。大聯盟提到這個改動「要向觀眾展現我們選手的優異運動力」，野手得靠自己的反應力去接球，而不是以布陣來節省精力。

第三項放大壘包表面上對跑者有利，實際上也是保護野手，例如一壘手經常冒著後腳跟被打者踩上去的風險接球，更大的壘包可以減少意外傷害。至於眾所期待的ABS自動好壞球系統（俗稱機器主審）沒有送入競賽委員會投票，明年還不會實施。