人體結構不平衡將不利健康。醫師表示，每人都有程度不一的長短腳，但若過於嚴重，會衍生下肢病變，例如導致椎間盤突出，最後壓迫神經。醫師並建議，民眾可自行觀察身體有無歪斜，例如皮帶、領帶或肩帶是否會歪一邊，若發現身體不平衡，盡早就醫檢查，以利早期診斷治療。

彰化基督教醫院骨科醫師王偉勛在《健康2.0》中表示，每個人幾乎都有長短腳，若誤差不到0.5公分，一般認為影響不大，若大於0.5公分可用鞋墊予以矯正，因為長短腳會使得身體骨骼結構歪斜，根據日本研究，若兩腳長度差異超過0.4公分，走路跑步相對耗能。根據美國文獻研究，超過0.6公分的長短腳，骨盆會歪斜。

王偉勛表示，長短腳若不治療，後遺症多，例如會造成骨盆歪斜、脊椎側彎，進而椎間盤突出，導致坐骨神經痛。此外，骨頭若受傷，很難回復原來正常模樣，容易反覆受傷。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄建議，民眾可在出門前照鏡子觀察自己的外觀，若發現皮帶老是一邊高一邊低、領帶也呈現歪一邊，或女性的單側肩帶容易滑落，就可能是因身體骨骼不平衡，建議到骨科、復健科檢查。

王偉勛表示，若長短腳情況嚴重，即兩腳長度差異超過2公分，此時不能只用鞋墊矯正，此因若鞋墊過高，會讓腳踝裸露在鞋外，無法受到鞋子的包覆保護，而容易受傷，此時應以手術治療，以免未來發生椎間盤突出、坐骨神經痛的嚴重困擾。