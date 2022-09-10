據新華社報導，大陸國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要深入貫徹習近平總書記關於疫情防控的重要指示，落實黨中央、國務院決策部署，嚴格執行第九版防控方案，突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷主持會議。

孫春蘭要求，當前，受境外疫情高位流行影響，中國多地發生聚集性疫情，要採取堅決果斷的措施，盡快控制住疫情。要突出抓好外防輸入，嚴格入境口岸、隔離點、定點醫院人員的閉環管理，嚴防交叉感染和疫情外溢。要完善快速響應和處置機制，提高監測預警靈敏性，細化應急響應預案，以快制快撲滅疫情。

孫春蘭要求，要做好隔離點和方艙醫院等防控資源的儲備，加強防控政策的培訓，提升基層防控能力。嚴格落實流動人員和重點場所的防控措施，統籌好高校疫情防控和學生生活學習。要提高科學精準防控水平，堅決整治「層層加碼」、「一刀切」，最大限度減少疫情對群眾生產生活的影響。