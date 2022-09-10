女星元元(吳婕安)有著童顏臉蛋及水汪汪大眼，被不少粉絲稱為「呆萌女神」，擁有32E超兇身材的她，不吝嗇分享火辣身材，也曾出過暢銷寫真集，人氣一直以來居高不下，instagram吸引超過98萬人追蹤。近日她前往日本工作時，透露走在路上時，竟被路過的阿嬤要求摸胸部，讓她直呼：「太可愛了吧」。

元元昨(9日)在instagram曬出一則動態，只見她身穿橘色深V連身長裙，內搭白色低胸背心，傲人E級車頭燈完全藏不住，還擠出一條深邃事業線，讓人看得血脈賁張，接著透露走在路上遇到一位日本阿嬤，沒想到對方竟要求摸她胸部，讓她直呼「太可愛了吧」，而她也大方讓對方觸摸，過程中更是笑得合不攏嘴，看來相當享受難得的「初體驗」。

元元走在路上被路過阿嬤要求摸胸部。(1105ya IG)

據《鏡週刊》報導，元元坦言拍攝寫真集時，不僅能很快掌握眼神及拍攝技巧，尺度也突破以往，更透露尺度最大就是上半身全裸，僅用浴巾及泡泡遮住重點部位，沒想到選照片時發現胸貼移位大走光，嚇到趕緊請出版社修圖，避免讓作品變成18禁。

對於先前捲入閨密荳荳男友何孟遠劈腿采子事件，並被影射是「飯局妹」，她坦言因為此指控慘遭酸民攻擊，因此氣到喊告，但也坦言因為鬧上新聞版面，導致內心相當受傷，因此只要看到自己上新聞，就會緊張到起雞皮疙瘩，雖然事件已經告一段落，心中依舊充滿陰影。