國民黨台北市前議員羅智強（右）與子弟兵楊植斗（左）。（圖／取自楊植斗臉書）

台北市長選舉呈「三腳督」局面，隨著中秋節連假闔家團圓，選戰話題也成民眾茶餘飯後焦點。一位讀者表示，她昨（9）晚與家人烤肉，有人本來要投民進黨參選人陳時中，但被陳近來表現嚇壞，變成「只要陳時中不上就好」，故打算改投民眾黨支持的黃珊珊；但大家擔憂陳坐收漁翁之利，最後紛紛達成共識：「投蔣萬安才對！」

一位讀者今日向《中時新聞網》反映，她昨晚與家人烤肉，現場3位是老師、1位是退休國營單位人員、2位是自由業，年齡介於27至50歲之間，都算是中間選民。其中有人本來要投陳時中，但最近看到陳連串表現被嚇壞，態度轉變為「只要陳時中不上就好」。

該名讀者表示，抱持著「只要陳時中不上就好」的家人們打算改投黃珊珊，理由都是「怕蔣萬安贏不了」；其中還有人受「小英女孩」議題影響，對於日前前藍委蔡正元直言2016年兼任民進黨主席的總統蔡英文曾禮讓、力挺她競選台北市港湖區立委，「擔憂」黃也是親綠，對是否要投黃猶疑不定。

面對此情況，該讀者表示，她對家人們說，就是因為很多人怕蔣萬安選不上就改投黃珊珊，結果搞不好變成陳時中贏。此話一出，引發現場譁然，故家人們的瞬間達成共識：「投蔣萬安才對！」這也是他們針對年底大選，首度達成的共識。

對此，接棒羅智強參選台北市大安、文山區議員的楊植斗表示，陳時中不愧是仇恨值第一，但這次選情比較特別，在12人參選的情況下，也許陳拿「死忠的」35%就會當選，故害怕陳當選的民眾千萬不可不慎。此外，楊也提到，他在臨江夜市掃街時，許多民眾一看到他就忍不住抱怨：「看了2年陳時中耍寶，真的很受不了！」故目前還在觀望要投給誰，但最討厭陳，抱持著「只要陳時中不上就好」的心情，同時卻也很害怕三腳督沒棄保，最後反讓陳得利。