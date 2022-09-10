桃園市中壢區民權路二段9巷一處5層樓透天民宅昨深夜11時許發生火警事故，桃消防出動75人、33車前往現場搶救，今0時10分將火勢撲滅。消防人員共救出7人，其中身處4樓的一對母子與3樓一名女性皆失去生命跡象送醫搶救，但該對母子經搶救後仍回天乏術，另1名女子則是生命跡象穩定，警消研判疑似為一樓電動自行車充電引法電線走火，但真正原因仍待火調人員進一步釐清。

消防人員指出，昨晚11時31分接獲報案，民權路二段9巷一棟5層樓住宅發生火警，趕抵現場後布水線灌救，於11時55分控制住火勢、今0時10分將火勢撲滅，同步架梯從2樓救出意識清楚的2男2女並送醫治療，3樓救出一名女性命危、4樓救出一對母子同樣失去生命跡象，3人均送醫搶救。

桃園中壢一處5層樓出租套房昨日深夜發生火警事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

據了解，該棟樓為出租套房，1樓停有約4輛電動自行車與腳踏車，並隔出1間套房，1樓住戶發現起火及時從後門逃生，2至5樓皆為「1層隔2間」的套房，火警發生當下5樓無人，3樓女租客與4樓母子疑似吸入型嗆傷倒臥在地。

消防人員共救出7人，其中4人意識清楚送醫治療，另名女租客與一對母子命危送醫搶救。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

目前初判起火點位於1樓，疑電線走火釀災，屋內電動自行車全燒得面目全非，燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因與損失狀況仍待火調人員調查釐清。

附近鄰居透露，平時該棟樓人員出入混雜，多為外籍移工，且經常在家門口吸菸，令鄰居們擔心若沒完全熄滅恐有起火危險，今晚火警發生時則有聽見「碰」一聲巨響，不久後就看到濃煙竄出，所幸沒有延燒到隔壁住戶。