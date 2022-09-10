據澎湃新聞報導，昨天（9月9日）凌晨，在大陸公安部和上海市公安局的統一部署下，上海公安經偵部門組織開展「百日行動」集中行動，在全大陸17個省市和上海範圍內對64起經濟犯罪案件進行同步收網打擊，抓獲犯罪嫌疑人330餘名，搗毀犯罪窩點170餘個，涉案金額181億餘元。

本次打擊的經濟犯罪案件中，上海警方發現一批新型經濟犯罪案例。對此，上海公安經偵總隊聯合楊浦、黃浦、嘉定、虹口分局，成功破獲4起互聯網O2O企業物業租賃環節的職務犯罪案件，抓獲涉及內部審核、租賃掮客等多個環節在內的15名犯罪嫌疑人。

同時，上海公安經偵部門將打擊重心放在侵害百姓，特別是中老年群體合法權益的犯罪上。例如本次收網行動中，經偵總隊聯合虹口、浦東、徐匯、金山分局，成功破獲多起冒充正規保險公司，以高額固定收益為誘餌，誘使投資人退出原保險並購買理財產品的非法集資案件，在上海範圍內抓獲犯罪嫌疑人30餘名，涉案金額1500餘萬元，涉及中老年投保人200餘名。

此外，還有一些不法分子利用特定行業、特殊產業稅收優惠政策，以虛假貿易為幌騙取國家稅收補貼。在本次收網行動中，總隊聯合松江、崇明、靜安、普陀分局從進出口平台、特定行業等入手，結合六部委打擊虛開騙稅聯合專項行動，對此類違法犯罪開展集中整治，抓獲50餘名職業虛開、騙稅犯罪嫌疑人，搗毀8個開票窩點，涉案金額20餘億元，同時深挖擴鏈打擊為騙稅犯罪提供幫助的多個「地下錢莊」，會同稅務機關、市場監管開展源頭治理，清理一批空殼公司，有力維護上海稅收徵管秩序，嚴守國庫大門。

「百日行動」期間，上海警方持續走訪市場監管、綠化市容等行政監管部門以及數十家在滬企業，不斷強化行刑銜接和警企合作，發現一批侵害人民群眾健康安全、損害企業合法權益、危害城市生態環境的違法犯罪線索。

例如在本次收網行動中，總隊聯合青浦、寶山、閔行、松江分局在大陸公安部的統一部署和指導下，在全大陸6個省市同步開展收網，成功破獲多起製售假藥和妨害藥品管理秩序案，搗毀生產、倉儲、銷售窩點10餘處，抓獲犯罪嫌疑人50餘名，現場查獲大量涉案假藥片劑、注射針劑、包材等，並實施「全環節、全要素、全鏈條」打擊，堅決阻止假藥流入市場，全力保護人民身體健康。