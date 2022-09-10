中秋節除了吃月餅，烤肉也是許多人的必備重要活動。一名女網友在臉書發文表示，昨天到朋友家烤肉，看到同團友人帶小三出席，沒想到才剛烤沒多久，正宮就衝來現場抓猴，還在現場「冰桌」，場面混亂又尷尬，讓女網友無奈表示，烤肉才夾到一片就全都變「在地美食」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨天到朋友家烤肉，沒想到同團友人帶了小三出席，沒多久正宮就到現場抓猴，原PO烤肉才夾到一片，現場就變精武門，所有食材都變「在地美食」了。

原PO無奈表示「好歹也讓我吃個半飽再掀攤或是讓我們把烤肉食材跟烤爐整組移到旁邊邊看邊烤邊吃吧！」，並提到劈腿的男生只被潑可樂沒被打。

原PO無奈表示烤肉才夾到一片，現場就變精武門，所有食材都變「在地美食」了。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「烤肉多的是機會吃，這種現場吃瓜的機會很難得！太值得了」、「哇靠，人家都爆米花配電影，你是烤肉配實境秀」、「沒有現場Live就是妳的不對了」、「吃什麼烤肉還不換上爆米花」、「卡一個在地美食紀錄片」、「至少也要烤台先挪好，才能一邊烤一邊吃，一邊看劇…」。