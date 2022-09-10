樂天Kobo推出了首款環保概念閱讀器Kobo Clara2E，為首款採用海洋廢棄物、回收塑膠製造而成的電子書閱讀器，外殼超過85%使用回收塑膠製造，連磁感應保護殼外殼也同樣使用97%的回收塑膠製成，功能上不僅升級至E Ink Carta™ 1200 螢幕，支援深色模式，更是首款防水的6吋螢幕閱讀器，新增IPX8、可於水下兩公尺情況下最長浸泡60分鐘，還有全新藍牙功能以方便聆聽有聲書，30日前購買在全平台即享1200元購書金優惠。