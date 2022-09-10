The NBA and NBPA are still working to finalize the In Season Tournament concept, which includes to-be-determined prizes for the eight teams that advance to the single-elimination round, sources said. https://t.co/j5Sr54WUEJ — Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，聯盟官方已經通知各隊，2023-24年球季的薪資上限預計是1.34億美元，豪華稅門檻則是1.62億美元，都比預期多出100多萬美元，甚至聯盟已經設定開辦2023-24年球季的季中錦標賽，且於11月舉行。

相較於即將開打的2022-23年球季，薪資上限是1.23億美元，豪華稅門檻則是1.50億美元，到了2023-24年球季這兩項限制門檻將分別提升8.4％與7.8％，代表NBA的團隊薪資仍將持續上揚，畢竟就算怎麼提高限制門檻，還是有球隊超標。

至於預定2023年11月開打的季中錦標賽，打到12月將有8支球隊進入單循環淘汰賽，其他22隊繼續進行例行賽，事實上聯盟打算把所有季中錦標賽的比賽都當作各隊82場例行賽的一部分，唯獨闖進季中錦標賽決賽的兩隊，例行賽會比其他球隊多打1場。

聯盟與球員工會目前還在努力敲定季中錦標賽的相關舉辦細節，其中包含進籍季中錦標賽的8強球隊獎金數字，無論如何聯盟似乎已經鐵了心舉辦季中錦標賽，屆時就看舉辦成效能否跟聯盟預期一樣可以賺到更多的錢了。