「中國傳媒大學」微信公號10日通報，中國傳媒大學9日接到北京市朝陽區疾控中心訊息，有1例新冠肺炎疑似陽性病例係中國傳媒大學在校學生。學校高度重視，快字當頭，立即啟動應急預案，自9日17時起對校園實行應急封閉管理，堅決阻斷病毒傳播，守護廣大師生的平安健康。

校方表示，疫情來襲，要聽從指揮，共克時艱。目前，學校相關部門正分工協作、全力以赴，環境篩查、軌跡摸排、人員排查、防疫消殺、物資保供等各項舉措都在有序推進，學校將第一時間通過各校園媒體平台通報涉校疫情的最新情況及後續工作安排。請每一位師生員工嚴格落實管控要求，加強自我健康管理，及時關注後續安排，不折不扣執行疫情防控最新工作要求，做好自身健康的第一責任人。平安健康是對全校疫情防控工作最有力的支持。

校方稱，戰勝疫情，需要堅定信心，從容鎮靜。一直以來，疫情防控就是學校頭等重要的工作。在上級部門的堅強領導下，學校統籌安排，制定了周密的應急預案，並多次進行模擬演練，儲備了豐富的生活物資。面對發生在身邊的疫情，務必要堅定信心、保持鎮定，絕不能懈怠，更不能恐慌，在上級部門和學校黨委領導和統一部署下，以積極樂觀、昂揚向上的精神和鬥志堅決打贏疫情防控「阻擊戰」。

校方指出，疫情打亂生活，此時此刻，理解和支持就是最溫暖的力量。目前，學校各部門正在全力保障師生員工的學習、工作和生活，但管控舉措必然會給大家帶來諸多不適與不便。早日戰勝疫情是每一位師生員工的共同心願。希望大家多一分理解和支持，尤其對衝鋒在第一線的工作人員、志工給予包容與悅納。