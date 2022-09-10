現代社會開放，一名網友昨分享3張截圖說，一對男女在某大學的頂樓發生親密行為，起初只見女子頭部抵在男子的下腹，下秒男子就從後面環抱女子，並將其抵在天台的圍牆上，讓網友們看了無限遐想，也讓拍照的目擊者驚呼，你們想幹嘛？

一名男網友昨在Dcard上發文附上幾張IG的限時動態截圖，第一張照片中可見，一對男女單獨待在大樓的頂樓，女子稍微彎下腰，頭部看起來剛好抵在男子的下腹，讓人看了遐想連連，也讓目擊者吐槽說，不乖乖讀書欸！

接著男子從後面抱住了女子，兩人一起移動到旁邊的圍牆附近，下秒男子將對方壓在牆上，讓目擊者看了害羞直呼，孩子們，你們想幹嘛？你們這樣我要怎麼專心開會啦！貼文引起網友討論，「這也太高調了」、「怎麼會有人想到去天台啦」、「超好笑，是有飢渴成這樣嗎？連開房間的步驟都省下來」、「笑死，先社死一波」、「現在的社會好開放」。

有網友猜測，從照片的角度來看，應是學校對面大樓的員工拍的，不過，照片中的男女主角的身分，目前還沒有辦法確認是誰，也不知道對方是不是哪一所學校的學生。