高雄市鳳山區建國路早上6時許發生一起住宅火警，該住宅為電池批發零售店，警消人員獲報後趕往現場，出動24車55人及雲梯車前往搶救 。在4樓救出30多歲的嗆傷女子，以及在3樓與4樓的樓梯交界處救出昏迷的夫妻，3人分別送往802國軍總醫院和長庚醫院搶救，夫妻2人經搶救後宣告不治，起火原因仍待釐清。

該住宅因為一樓為販賣電池的店面，堆滿雜物，因此逃生不易，119執勤員保持不間斷通話，指導報案人關門避難，等待救援，火勢於20分鐘內撲滅，警消也出動雲梯車救出位在4樓與樓梯間的3位民眾，1人為嗆傷，夫妻2人昏迷狀態送醫搶救，經搶救後，夫妻2人前後宣告不治。

現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊住戶進行災後防火宣導。高雄市政府消防局呼籲所有市民朋友，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢。同時注意用火用電安全，並裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。