中秋歡聚後恐迎來疫情另一波高峰，台中市診所協會理事長、小兒專科醫師曾崇芳指出，今年中秋前夕已發現除確診、兒童及青少年呼吸道症狀就醫已較往年暴増2到3成，預估秋節後病患數會再往上成長2到3成，唯兒童、青少年感染後有易出現咳嗽、喉嚨痛等長新冠後遺症，曾崇芳呼籲家長切莫輕忽感染後對孩子的影響。

曾崇芳表示，歷年來七、八月至中秋節的時間，通常是兒科門診門診量較低的時候，但今年特別例外除了有新冠確診個案外，很多是因為感染完後的青少年及兒童反覆的咳嗽、喉嚨痛、胸悶長新冠症狀來就醫，近兩個月每日平均的兒童看診人數比疫情前成長的約有二至三成。

他指出，截至目前國內累計新型冠狀病毒肺炎561萬4227例確診，台中市則為35萬5000人，預計會有50萬人感染，無論全國或台中市的數據都顯示，20％確診者是小於20歲的青少年和幼童，台中市目前約7萬名青少年和幼童感染，預估會有10萬名兒童感染，而根據國外的資料約有2至3成青少年及兒童有長新冠症狀的表現，總總數據都顯示，恐仍有部分青少年會恐因感染留下後遺症。

日前中醫藥大學兒童醫院院長王志堯也發表，長新冠後遺症第1名到第10名為43.5％為咳嗽、35.1％喉嚨痛／喉嚨問題、34.9％耳朵痛／耳朵問題、33.1％體重減輕／增加、31.8％體力虛弱、25.3％缺乏動力、24.7％睡眠不順暢、23.4％胸痛、23.4％注意力不集中、22.7％心悸。

曾崇芳說，他在臨床門診的確發現很多是感染完後的青少年及兒童反覆出現咳嗽、喉嚨痛、胸悶長新冠症狀，造成的家長生活困擾及小孩的身體不舒服；根據國外的資料打新冠預防針對於兒童能降低腦炎、MIS-C 和長新冠風險，唯打疫苗要2至4周後才慢慢產生抗體，呼籲家長速帶孩子接種疫苗才來得及面對疫情高峰。