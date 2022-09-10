近日，大陸國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、國家市場監督管理總局聯合發佈《互聯網彈窗信息推送服務管理規定》，自2022年9月30日起施行。大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，《規定》旨在加強對彈窗訊息推送服務的規範管理，維護大陸國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，促進互聯網信息服務健康有序發展。

近年來，互聯網彈窗訊息推送服務為用戶瀏覽查看訊息提供極大便利，但隨著互聯網的飛速發展和移動應用程序(APP)的廣泛應用，彈窗訊息推送服務不斷出現新情況新問題，需適應形勢予以規範。

《規定》立足當前實際，緊盯彈窗新聞訊息推送、彈窗訊息內容導向、彈窗廣告等重點環節，著力解決利用彈窗違規推送新聞訊息、彈窗廣告標識不明顯、廣告無法一鍵關閉、惡意炒作娛樂八卦、推送頻次過多過濫、推送訊息內容比例不合理、誘導用戶點擊實施流量造假等問題。

《規定》明確，互聯網彈窗訊息推送服務，是指通過操作系統、應用軟體、網站等，以彈出消息窗口形式向互聯網用戶提供的訊息推送服務；互聯網彈窗訊息推送服務提供者，是指提供互聯網彈窗訊息推送服務的組織或者個人。

《規定》提出，互聯網彈窗訊息推送服務提供者應當遵守憲法、法律和行政法規，弘揚社會主義核心價值觀，堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，維護清朗網路空間。

《規定》要求，互聯網彈窗訊息推送服務提供者應當落實訊息內容管理主體責任，建立健全信息內容審核、生態治理、數據安全和個人信息保護、未成年人保護等管理制度。

《規定》強調，互聯網彈窗訊息推送服務提供者應當遵守優化推送內容生態、強化互聯網訊息服務資質管理、規範新聞訊息推送、科學設定推送內容占比、健全推送內容審核流程、強化用戶權益保障、合理算法設置、規範廣告推送、杜絕惡意引流等九個方面具體要求。