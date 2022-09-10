民進黨台北市長參選人陳時中為爭取年輕人選票，不僅跑去酒吧學習調酒，7日則參訪月嫂訓練班，練習抱嬰兒，爭取各族群選票，然而，這些作為卻遭外界質疑人設變來變去，而且玩過頭。有網友問及，「鋼鐵部長的人設為何不持續下去？」對此，有名網友分析後直言，陳時中防疫如果真的做的好，民進黨早就鋪天蓋地的大肆宣傳了。

針對人設是否「玩過頭」？陳時中7日時表示，好市長就是一個父母官，從小到老所有的事情，市民的小事大事都是市長的大事，他並沒有所謂特別人設的問題，「我們是關心每一樣需要關心的事情」。

有名網友在PTT問及，「鋼鐵部長」這個頭銜已經跟了陳時中兩年，根本金身百戰不衰，之前紅酒早就爆過，結果越打越高，為什麼要隨便的更換這兩年來辛苦建立的人設？「民進黨是不是在玩一個很大的局？測試各種逆風都能輕鬆碾壓藍白粉的局？」

對此，有網友分析指出，若提到防疫，大家就會先想起指揮中心曾經失言稱萬華是疫情破口一事。此外，台北市當時主要由黃珊珊負責防疫的事情，若陳時中談防疫，黃珊珊一定會酸陳時中當時的作為等等。該網友認為都是這些原因，使陳時中不敢說防疫的事情。該網友直言，陳時中防疫如果真的做的好，民進黨早就鋪天蓋地的大肆宣傳了。「就像疫苗價格，如果真的買的很便宜早就說了：高端的保護力，也是一樣，不敢說，當然就是沒想像中得好」。