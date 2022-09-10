@WindhorstESPN out of all people you should be the last doubting anything. Your career was built on people doubting you. Now u wanna ride the wave 📝 🤦🏾‍♂️ — Patrick Beverley (@patbev21) September 8, 2022

眼見「小皇帝」詹姆斯昔日御用記者《ESPN》溫霍斯特公開批評自己和韋斯布魯克的湖人後場組合怎樣都不會成功，貝弗利10日不禁發推嘲諷，「在所有人之中，溫霍斯特你應該是最沒資格質疑任何事的人，你的生涯建立在人們質疑你，現在你太過得意了吧！」

也難怪貝弗利會如此憤怒回嗆，畢竟自從他被灰狼交易到了湖人，質疑他跟韋斯布魯克不可能同隊打球的聲浪從沒停過，就算最近韋斯布魯克還特地跑到湖人迷你訓練營跟貝弗利上演相見歡戲碼，外界還是認定這兩人的關係無法修復，且隨時可能爆發。

只是如此批評溫霍斯特，無非也是看在他曾是詹姆斯「御用記者」身分，畢竟溫霍斯特當年只是騎士隨隊記者，卻因長年跟隨採訪詹姆斯，兩人關係還算不錯，進而發了不少有關詹姆斯的獨家，不過溫霍斯特最近也坦承，自己與詹姆斯關係早已不那麼密切。

畢竟身為聯盟第一人的詹姆斯，近年開始跟所有媒體保持距離，才讓溫霍斯特公開表態自己不算是詹姆斯御用記者了，可是外界反而爭相邀請他上節目討論湖人相關議題，才會說出貝弗利與韋斯布魯克的組合不可能成功的話，可惜事實永遠很難被當事者聽進去。