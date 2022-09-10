全台最高公路大橋霧台鄉谷川大橋，7日上午7時許驚傳有男子墜橋，警消獲報後到場救援，被發現時全身骨折、已無生命跡象，經查死者為27歲張姓男子，來自新北市，身上留有給家人的書信，全案交由警方釐清事故原因。

谷川大橋再傳墜橋意外，張姓男子全身骨折身亡。(林和生攝)

谷川大橋跨越隘寮北溪，前身為第一號橋，是進入霧台鄉谷川部落的門戶，橋樑在莫拉克風災期間遭受重創，造成邊坡嚴重崩塌，使霧台鄉對外交通阻斷，形同孤島。加上莫拉克風災改變原本地貌，使隘寮北溪河道寬度災後從50公尺瞬間變成200公尺，橋樑長度由原本近54公尺延長到654公尺。

公路總局耗資7.3億元，歷經近3年時間興建谷川大橋，谷川大橋的橋台高度上移，最高橋墩以99公尺高度，打敗68公尺高的國道6號國姓交流道，成為全台最高的公路大橋，也是屏東縣霧台鄉、三地門鄉上萬居民聯外橋梁。

但這已不是谷川大橋首次墜橋意外，去年2月一名單車騎士行經大橋、意外墜橋，今年6月也有一名21歲妙齡女在此墜橋。