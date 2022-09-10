氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬路徑，與最新(10日2時)中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」皆顯示，「梅花」今(10)日大致朝西北前進，明(11)日起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。系集模擬路徑分歧，潛勢預測的「機率範圍」偏大，皆顯示預測路徑的「不確定性」很大。以目前「梅花」的預報資料而言，暴風圈進入台灣東部鄰近100公里海域的機率高，但暴風圈是否擦到陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮表表示，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10)日各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部零星降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。今日各地區氣溫：北部18至33度，中部22至34度，南部20至34度，東部20至33度。明(11日)晨起，北台灣雲量增，轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台白天氣溫略降。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一(12曰)至週四(15日)晨，「梅花」暴風圈邊緣或其外圍環流影響，沿海風力增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨，背風面受影響相對較小；北台白天轉涼。下週四白天起「梅花」逐漸遠離，天氣好轉。下週五(16日)各地晴時多雲，白天氣溫回升。