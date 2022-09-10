38歲魏如昀過去參加《超級星光大道》第2季出道，代表作是9年前演出方文山電影《聽見下雨的聲音》並演唱同名主題曲走紅，昨(9日)她的好友紀卜心、「最美空姐」林佩瑤紛紛曬出她被求婚成功的影片，據知魏如昀的未婚夫是知名髮型師林志泓，今年3月被周刊拍到交往中，經紀人也代為認愛，沒想到在男方生日這天被求婚成功，粉絲也獻上祝福。

魏如昀近年和姊姊魏如萱一起在演藝圈闖盪，但她個性低調，很少說感情事，今年初《CTWANT》報導，魏如昀名花有主，與髮型師林志泓交往多年，一起參加過曾沛慈、吳姍儒的婚禮，而林志泓早年還是助理時更曾受邀上《康熙來了》分享在髮廊工作的秘辛。

紀卜心分享魏如昀被求婚成功。（圖／翻攝自eatzzz7 IG）

昨紀卜心曬出魏如昀被求婚成功的影片，可見男方一開始單膝跪地，魏如昀驚訝不敢置信地也遮著臉蹲了下來，接著開心答應男友並秀出剛被套牢的戒指。而林佩瑤曬出和魏如萱、魏如昀的合影，欣慰魏家感情好，姊妹沒錯過彼此的求婚儀式，更虧吳姍儒完全是當晚的最佳主持人。

林佩瑤曬出當晚照片。（圖／翻攝自linpeiyao IG）

而準新郎林志泓，稍早也在自己IG分享跟魏如昀甜蜜相擁的照片，寫下：「今天我生日，然後我求婚成功了！」，引來不少藝人好友道賀，包括王淨、許允樂、張立東、陳艾熙、911建志、顏佑庭、丁春誠，一排藍勾勾認證的帳號爭相留言，也可見林志泓的好人緣。