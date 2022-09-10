傳說「冰火五重天」會讓人爽度爆發，流連忘返。網紅「超直白」分享，曾有男網友體驗過汽水版的冰火五重天，但實際上根本就不爽，只覺得陰莖刺痛，有種快要痛死了的感覺。對此，她提醒，使用汽水、辣椒、跳跳糖與牙膏等東西輔助恐過度刺激生殖器，想嘗試冰火五重天請自行斟酌，不要弄傷自己。

網紅「超直白」在YouTube上發布新影片說，絕技「冰火五重天」，聽說操作起來會讓男性覺得很爽。據說冰火五重天是一位東南亞醫師發明的，最早的時候是為了要治療男性的早洩問題，透過對男性生殖器進行冷熱交替的刺激，用熱水刺激到男性快要抵達高潮時，再以冷水降火，藉此方式來延長性交的時間，

超直白表示，冰火五重天被聲色場所大肆使用，也發展出一系列的衍伸玩法，不少人改用汽水、辣椒、跳跳糖與牙膏等東西輔助，但這些具有高度刺激性的東西，很有可能會過度刺激陰莖，若想嘗試請自行斟酌，小心不要讓自己受傷了。

超直白也分享，一位曾經嘗試汽水版「冰火五重天」的男網友透露，根本就沒有享受的感覺，只記得當初整個就是快要痛死的感覺，陰莖感到非常的刺痛。

超直白提醒，不要直接含著冰水為對方口交，因為男性生殖器很敏感，而冰塊有許多稜角，一不小心很有可能就會刮傷陰莖部位的皮膚，因此要特別小心。