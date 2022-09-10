民進黨台北市長參選人陳時中8日在臉書上用「社群大平台」的概念，整合臉書、IG、推特、Line等平台。不過，他昨(9日)被問到競選總部推出的「社群整合大平台」時，當下一臉疑惑「倒不知道您精確指的是什麼？」引發討論。批踢踢有網友對此表示「意外嗎？」「人設換太快，自己都搞不清楚了」。

陳時中9日被媒體問到這個大平台是所謂空戰策略嗎？他一臉疑惑地說「社群什麼大平台？倒不知道您精確指的是什麼？」一旁的發言人莊瑞雄則是出來說明，「這個我來補充」，每一次選舉的時候，我們都希望超強母雞可以把各個議員拉進來，互相做拉抬，到最後各縣市都會一起合作。

對此，不少網友在批踢踢上討論，有人表示「他的強項就不在這，政策33提就好了」、「別強人所難，現在還沒找到適合的人設」、「什麼都不知道，選你幹嘛XD」。但也有人緩頰地說，「時中行程很滿很忙，就算是在衛福部他大概也不知道全部的政策吧！」