不一樣的中秋節禮物！文旦和月餅一向都是中秋節送禮必備的選項之一，高雄鼓山警分局長蔡鴻文循例送上文旦和月餅向第一線同仁聊表心意之外，細思員警身上有待加強的隨身裝備，決定加送這樣東西，為員警執勤安全多一分保障，讓員警直呼:「送到心坎裡了，超貼心！」。

高雄鼓山警分局長蔡鴻文循送禮很不一樣，細思員警身上有待加強的隨身裝備，決定加送雨鞋，為員警執勤安全多一分保障。(戴志揚翻攝)

高雄鼓山警分局長蔡鴻文循送禮很不一樣，細思員警身上有待加強的隨身裝備，決定加送雨鞋，為員警執勤安全多一分保障。(戴志揚翻攝)

臺灣每年平均年降雨量為2515毫米，是世界平均雨量的3倍之多，但因為季節和地理位置及標高的不同，各地的降雨量也有所差異。也因為臺灣多雨的特性，導致員警在雨天執勤的機率極高。為了確保同仁在雨季執勤安全無虞，鼓山警分局長蔡鴻文特地選用知名品牌的安全雨鞋分送每一位同仁，除了具有耐油、防滑的效果外，還適合工地、登山及重裝備等特性，對於轄內山海兼具的鼓山分局員警經常跋山涉水執行任務的需求完全符合。

鼓山分局轄內有柴山、壽山、西子灣及旗津地區等知名景點，讓員警配賦頂級裝備，以因應各種不同的地形地貌，將危害降到最低，是第一要務。鼓山分局內、外勤同仁共計331名員警，分局長蔡鴻文親自將安全雨鞋送到每一位同仁手中，希望藉著這一份中秋禮物，表達對員警的關懷，也讓同仁執勤安全多一份保障。