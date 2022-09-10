馬桶片遭網友二創！陳時中喊告又改口？ 蔣萬安酸：好大的官威

民進黨台北市長參選人陳時中日前發布「免治馬桶宣傳片」遭人剪接為韓國電影《熔爐》片段，競選辦公室昨報案，不少二創網友擔心被波及。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天怒斥，「好大的官威」，陳時中要透過提告的方式嚇阻或是箝制網路言論自由，難怪網友完全無法接受。

蔣萬安今天上午到臨江市場掃街拜會，他痛批，陳時中之前已經道歉，現在又要針對做任何的KUSO或二創內容提告網友，「我覺得這真的是好大的官威」，千錯萬錯都別人錯，自己都沒有錯。

蔣萬安說，陳時中團隊可以極盡所能的去創作針對其他參選人，但是網友對陳時中的不同意見或批評，卻完全容不下，就要用提告的方式來嚇阻其他的人不同意見，他炮轟非常誇張，網友無法接受。

蔣萬安指出，也看得出來，民進黨從中央到地方、到陳時中，都不敢對於「數位中介法」清楚表態，他第一時間就很清楚、堅決的表達「我堅決反對數位中介法立法」，到現在陳時中還有民進黨只敢說退回原點，大家再來討論。

蔣表示，陳時中要透過提告的方式來嚇阻或是箝制網路言論自由，難怪網友完全無法接受。至於陳時中昨天下午說要提告，晚上又改口稱歡迎二創，蔣萬安虧說「尚書大人真機靈啊！」

另外，蔣今天凌晨也在臉書說「如果陳時中要告網友，歡迎民眾預約我們的免費法律諮詢。」蔣萬安強調，一直以來對於任何民眾，有相關的法律問題需要協助，都會提供免費的法律諮詢服務。