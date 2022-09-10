2條通通緝男謊報假身分，全案依法解送歸案。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警方凌晨巡邏時發現一輛轎車停紅燈越線，駕駛稱朋友頭痛要就醫，盤查身分時，車上的連姓男子報出一組身分證，未料一查卻已經死亡，警方以連珠炮追問，果然查出連是毒品和藥事法通緝犯，將人上銬逮捕歸案。

新興分局前金所巡邏員警8日凌晨0時55分許，巡經大同一路與新盛二街路口時，發現一輛自小客車停等紅燈時已超出停止線，上前盤查，當時31歲的馬姓駕駛聲稱，是車上的31歲的連姓友人頭痛，要載他前往醫院看醫生。

警方覺得可疑，表示要查詢身分，未料車上的連男男面對員警查證身分時，眼神不斷閃躲，甚至給了一組假的身分證字號，經查詢已死亡，更加讓員警起疑，質問他「有沒有通（通緝）？」，接著連珠炮追問：「為何要報身分，之前叫什麼名字也忘記，出生年月日也不記得，報假的給我，人都過世拜託你也尊重點！」

連男眼見已無法隱瞞，才向員警提供真實身分資料，經了解，他先前因涉案遭判刑拘役，但於去年12月遭橋頭地檢署發布違反《藥事法》和《毒品危害防制條例》通緝後，遲遲未到案執行，並且到處打零工維生，連男稱因是家中唯一經濟來源，才不願報到執行，此次因乘坐車輛的駕駛一時交通違規，而遭員警查出通緝身分，連男也只能乖乖面對司法。

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