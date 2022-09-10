國內第一大工具箱出口商明昌公司，9日舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，規畫在2千坪基地上，興建5層樓的綠建築廠務研發中心，預計2024年完成，台中市長盧秀燕出席典禮期許明昌持續為台中拚經濟。

明昌成立於1976年，專精於板金製造設計開發，是全台工具箱出口第一大龍頭企業，在市長盧秀燕就任第一年，申請工廠特登成功，第二年提出新辦事業計畫，包含土地變更、申請新廠建造執照等。發展至今，海內外擁有4座廠區的企業工廠，事業版圖更跨足至世界各地。

盧秀燕表示，基於扶持在地企業理念，市府與明昌一路保持良好合作關係，因為企業成功，台中市才能拚經濟，勞工才有工作，家庭也才有經濟所得。明昌也努力回饋社會，在公益、教育、文化方面提供許多協助，市府與大家共榮共存。

盧秀燕指出，台中市近年在經濟成績有成果，經濟部今年對全台縣市經濟評鑑，她上任時僅4、5項經濟指標全國第1名，到今年台中市10項經濟指標全國第1，同時也是6都第1，包括商業公司登記家數、實收資本額成長率等，此外，台中市失業率更連續幾年全國最低。

外埔「明昌大馬廠」變更為工業用地後，將在大馬廠原址約2千坪的基地上重建新生產總部，並以綠建築的規劃興建5層樓的廠務研發中心，設有實驗室、自動倉儲、中央廚房、運動場館及員工宿舍，預計2024年完成嶄新的智慧生產總部，未來將結合數位化生產製程及自動化倉儲系統，實現數位製造的生產模式。