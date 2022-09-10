生活中難免會因不慎跌倒、擦傷而出現傷口，如何照護才是正確之道？醫師表示，多數民眾的傷口照護知識多為錯誤的，誤以為應保持乾燥、盡量消毒殺菌，所以一有傷口就立刻用優碘消毒、以抗生素藥膏塗抹、用棉花棒大力擦拭，再以紗布覆蓋傷口，這些都是錯誤作法。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在「江P醫件事」中表示，許多人一受傷就立即用優碘，但這是極為錯誤的作法，因為優碘殺菌功效太強，不利讓傷口癒合的纖維母細胞再生，同時也殺死可抗菌的白血球。他並表示，優碘因為會染色，會讓傷口日後顯得蠟黃、不美觀。

江坤俊並表示，許多人認為傷口應保持乾燥，但傷口癒合所需的纖維母細胞再生需要水分，因此目前研究均指出，傷口應保持濕潤，乾燥環境將不利傷口癒合。

此外，他表示，有些人會用棉花棒用力擦拭傷口，再用抗生素藥膏塗抹於傷口上，之後用紗布覆蓋，這些也均是錯誤觀念，因為用棉花棒猛擦傷口可能讓傷口流血、且讓傷口太過乾燥。

若擔心傷口有細菌，江坤俊表示，正確的作法為，用無菌的生理食鹽水沖洗，再用棉花棒輕輕來回滾動在傷口上，之後用保濕防水敷料，以利傷口癒合，之後過3~4小時後，移除保濕敷料，了解傷口狀況。」他表示，因為傷口會滲出組織液，若傷口泡在過多的液體中，也影響癒合，此時應更換敷料，讓傷口維持濕潤，而非浸泡在液體中。