民進黨桃園市長參選人鄭運鵬10日與桃園市長鄭文燦至中壢慈惠堂參香祈福，提到對手國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告涉抄襲，卻一直沒開說明會。鄭運鵬直呼，醜聞已發生2周，還在推、拖、拉，甚至推給保密條款，這樣的候選人沒辦法讓市民放心。

鄭運鵬表示，很難想像張善政這高達5736萬的農委會委託研究案，醜聞過了2個多禮拜，居然推給保密條款，相信張善政有跟律師研究討論過，也去找了當時已經退休10多年的農委會主管，至少媒體已公布的部分不是秘密，應該要做說明。

鄭運鵬說，張善政抄襲商業周刊、抄襲國外文獻、抄襲農委會資料、抄襲NCC跟工研院， 甚至連審查委員的報告都抄襲，這部分都已經公開了，沒有任何保密的問題，但張善政經過2個禮拜卻是用訴訟、政治語言等各種政治形容詞推託，不願意負責公開面對所有市民朋友、媒體朋友的質疑。

「要不是漫不經心就是故意拖延或是還想隱藏！」鄭運鵬指出，請張善政再請認真的思考，哪些部分是未經當事人、未經媒體、未經研究機關同意就複製貼上，甚至小改一點點，以為大家不知道，這個部分應該要說明，2個禮拜過去只會說自己百疏一密、願意道歉，但遲遲未說一疏是哪一疏、願意道歉是哪個道歉。

鄭運鵬認為，張善政應用最公開、最透明跟我們一模一樣的方式做說明，怎麼要求別人就要怎麼反省自己，告訴市民朋友未來的張善政市長可以防弊，防止張善政副總、張善政計畫主持人用複製貼上的方式跟市府申請研究案賺easy money，他應該提出相關政策「自己防弊自己」。

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