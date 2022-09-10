大陸觀察者網報導，大陸財政部官網9日發布《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高品質發展新路的實施方案》的通知提出，將穩妥降低債務風險，研究支持貴州高風險地區開展降低債務風險等級試點。按照市場化、法治化原則，在落實地方政府化債責任和不新增地方政府隱性債務前提下，允許融資平台公司在與金融機構協商的基礎上，採取適當展期、債務重組等方式維持資金周轉，降低債務利息成本。

《方案》稱，指導貴州加大財政資源統籌力度，積極盤活各類資金資產，完善防範化解地方政府債務風險的考核和問責機制，穩妥化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。

據21世紀經濟報導，所謂地方政府債務風險等級，是指大陸財政部依據各地法定政府債務和綜合債務等風險情況進行評估，將債務風險分為紅色（債務率大於等於300％）、橙色（債務率大於等於200％，小於300％）、黃色（債務率大於等於120％，小於200％）、綠色（債務率小於120％）四個等級，風險依次由高到低。

中國地方政府債券資訊公開平台顯示，貴州2021年度債務餘額為1兆1872.3億元，債務限額為1兆2365.4億元，債券發行金額為2275.8億元，還本付息金額為1796.5億元。

大陸財政部網站數據顯示，2022年6月新增一般債券75億元、專項債券190億元，合計265億元；6月再融資一般債券119億元；6月發行一般債券194億元、專項債券190億元，合計384億元。

1至6月，貴州新增一般債券147億元、新增專項債券450億元，合計597億元；1至6月再融資一般債券356億元、專項債券134億元，合計491億元；1至6月累計發行一般債券503億元、專項債券584億元，累計1087億元。

還本付息情況，6月當月貴州省地方政府債券償還本金220億元，1至6月累計償還373億元，6月支付利息51億元，1至6月累計支付利息230億元。