兼任民進黨主席的總統蔡英文7日痛批，藍營有許多女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但對市政毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，蔡此話顯然是在酸台中市市長盧秀燕，而蔡的潛台詞，就是將自己單身無子女的身分，視為從政的重要條件；甚至，蔡可能對「媽媽市長」這個名詞感到刺耳，故抓到機會就開砲，「這基本是種精神疾病」。

逆風的烏鴉昨日（9）在臉書發文表示，他認為蔡英文最近的發言，最離譜的就是這段話：「有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作『媽媽市長』。但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力，放在送往迎來上。」大部分的人，把這段話重點放在「酸盧秀燕」上，但問題絕對不只於此。

逆風的烏鴉指出，要酸盧秀燕或者國民黨的女性參選人，切入點絕不會只有「媽媽市長」這一個選項。蔡英文對媽媽市長的連結，是她們對市政毫無關注，心力放在送往迎來，而其中的潛台詞就是，盧等人沒有能力也沒有心力關注市政，使用「媽媽」這個身分只是拿來做公關。

對此，逆風的烏鴉分析，換個角度看，如果蔡英文自己有母親身分，會這樣全面否定媽媽市長這四個字嗎？這種話，說她是歧視都保守了，就是下作。他認為，輿論在這件事上對蔡實在太寬容，她顯然已將自己單身無子女的身分，視為從政的重要條件，所以才義正言辭的批評同時擁有市長、母親雙重角色的女性政治人物。

不僅如此，逆風的烏鴉更坦言，還有一種可能，就是蔡英文對「媽媽市長」這個名詞覺得刺耳，所以抓到機會就拿出來砲，「這基本是種精神疾病，我就不多說了。」逆風的烏鴉強調，今年母親節，蔡才說她認為所有媽媽都是超人，但從蔡批「媽媽市長」的言論可見，蔡的話不是言不由衷，就是有但書：媽媽是超人，但不能當市長。