策展人陳俊良，後為陳火慶家族漆藝作品。（陳淑娥攝）

賴高山千層堆漆《初春沉綠》展現漆器絢麗層疊的色彩。（陳淑娥攝）

台灣漆藝三大家族史上第一次同展共演的《開光---台灣漆藝當代生活展》，即日起至10月16日在台中市葫蘆墩文化中心開展，包括14位漆工藝師、逾70件代表作品訴說藝術之美，活動期間並規劃漆筷、漆藝點心盤、生漆塗裝等手作體驗及講座，讓民眾感受職人手作精神的淬煉和當代生活的樸質美學溫度。

陳佳君表示，日治時期台中豐原地區鄰近大雪山及八仙山兩座林場，提供漆藝發展獨特條件，成為台灣漆藝文化的發源地，更是當時漆器的重要產區，而辦理城市工藝展的內涵是呈現在地工藝的特色與驕傲，因此特別邀請國際策展人陳俊良規畫「開光－台灣漆藝當代生活展」，邀集王清霜、陳火慶和賴高山等三大漆藝世家及台中知名藝術家共同參與，是台灣質量規模首見的漆工藝大展，彰顯藝術傳承的力量及創新和發揚的精神。

「這是台灣漆藝三大家族史上第一次同展共演，加上幾位新生代的漆藝家，可說囊括了3個世代，作品創作時間從1960年代到2022年，可以一口氣看到漆器藝術在形式上和技法上的眾多變化。」策展人陳俊良說，這次展覽以「開光」為主題，正如同為工藝品注入靈光的瞬間，在漆器琢磨中窺見時間質感與空間色彩，參透自然與人文的優雅蘊緻。

百歲漆藝巨擘「人間國寶」漆畫作品《桐林瑞梅》，運用高難度的「高蒔繪」、螺鈿貼附和蛋殼鑲嵌等，表現金銀圖紋交錯躍動、靜謐深黝的璀璨光彩。賴作明擅長原住民生活主題及蓬萊塗技法，作品《初春沉綠》融入最著名的千層堆漆並加以研磨，展現漆器絢麗層疊的色彩。

此外，陳清輝的《步步高升》漆藝展現細膩精緻的紋飾，形塑溫潤內斂的陰翳之美；王賢志擅長花鳥，脫胎漆瓶《萬冠展翠》以高蒔繪技法鑲嵌真實的羽毛貝殼，鉅細靡遺地刻畫孔雀開屏意象。李幸龍《雲氣》表現多面向立體空間效果及質感的強烈對比。梁晊瑋《蛹系列-蛻變》融合布片、蛋殼的漆畫創作，展現臺灣漆藝創新風貌。黃世昌《黃金雨》透過沉金技法與嚴謹構圖，刻劃細雨淋漓、水滴飛濺的浪漫情境。

文化局表示，這次展覽囊括陳火慶、王清霜和賴高山3位漆藝大師和家族代表創作。有「台灣漆藝之父」美譽的陳火慶以脫胎漆器、蓬萊塗及各式紋飾技法為主，家族四代傳承工藝，可從《蔓草夾苧漆瓶》、《金華古梅漆瓶》和《綺紋茶具盒》等作品，領略大師一生凝練淬礪的超凡藝境。