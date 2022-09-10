台北市長選戰激烈，國民黨參選人蔣萬安日前提出長照政策，點名民進黨對手陳時中該為長照悲歌負責，陳時中昨細數自己的長照政績，還要蔣好好讀書，「不是耍耍嘴皮就可以」。蔣萬安今天直批，如果陳時中的長照真的做這麼好，2020就不會被監察院糾正。

蔣萬安說，陳時中過去在立法院備詢時，也都講有考慮長照保險制度，但是後來被同黨的行政院政務委員林萬億投書以後就噤聲不敢發一言，才照造成現在長照悲歌的現象。

蔣萬安痛斥，台北市的長照覆蓋率是六都之末，針對這個問題，陳時中擔任衛福部長5年多，當然是最該被究責的人。

另外，昨天「羽您有約」第八屆羽球公益賽開幕儀式，陳時中遲到早退，但下午又返回。蔣萬安說，「他可能要挽回他一直變來變去的人設吧！」他也是受主辦單位的邀請，上午11點就準時到，下午則有相關賽程，陳時中在上午開幕活動提早離開，不清楚下午為何又回到現場去。

蔣萬安表示，民眾也看得很清楚，不管是陳時中對於要提吿網友，陳時中團隊內部前後的說法矛盾，一下說是提告一下就說只是報案，包括陳時中在臉書的發文、社群媒體的經營上面，很多事情陳時中也一問三不知。

蔣萬安批評，不知道現在到底陳的團隊是誰在領軍，陳的人設也是變來變去，最重要的，參選人本身就是踩穩腳步、積極勤走，一步一腳印爭取市民的認同，這是他一貫的立場、態度。

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