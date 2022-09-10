透過啟用裝置，新北市長侯友宜宣示停車場正式啟用。（呂健豪攝）

新北市三重銀新未來城預定地自強臨時平面停車場今（10）日正式啟用，市長侯友宜親自到場主持啟用典禮，他表示銀新未來城目前正在辦理都市計畫變更中，因三重地區有大量停車需求，因此在預定先蓋做平面停車場使用，提供附近居民更多的停車空間，即日起免費停車1個月。

自強臨時平面停車場原為三重碧華國中舊址，侯友宜說碧華國中在他副市長任內就是海砂屋，本來就要拆除，但為了拆除後要改建什麼，他特地到新加坡考察，後來發現當地有所謂的銀新未來城，就是提供長輩「醫動養」的生活環境，囊括食衣住行、育樂、醫療各項所需，而新北市目前65歲以上長者人數有66萬人，占總人口數16％，所以決定將該地規劃成銀新未來城。

侯友宜表示，銀新未來城的案子目前正在進行都市變更計畫，在中央審議當中，只要中央一核定就可以開始動工，在動工以前，因為聽見地方上有停車需求，所以先把預定地作為臨時平面停車場使用。

侯友宜強調，在他任內3年多以來，新北市共計興建68座停車場，在三蘆地區更是投入41億經費興建停車場，另外還有3座規劃中的停車場，預計也要投入13億經費興建，同時新北市在中央的前瞻基礎計畫中，停車場完工數最多，執行率也最高，未來還是持續興建，解決市民更多的停車需求。

交通局長鍾鳴時補充，新北市前瞻停車場核定23案，全國最多，目前計完工8座也為全國最多，執行金額也是全國最多，今年年底前還將有3處停車場陸續完工，而規劃中的5案已將陸續於9月起辦理公開閱覽；市府團隊秉持一步一腳印、踏實認真、專心市政，為市民打造優質停車環境繼續努力。