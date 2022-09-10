68歲的許太太是名長期獨居的長者，10年前老伴病逝，親人也鮮少返家陪伴。某天女兒打電話回家，將近半天無人接聽，在鄰居協助之下，得知她出門買菜卻忘記回家的路，女兒南下後，才發現母親記憶力大不如前、每天都需服用安眠藥才能入睡，又因為慢病纏身時，常怨嘆命不好，甚至試圖輕生，經由精神科醫師評估後，才發現母親罹患了老人鬱症。

2021年國人自殺率統計顯示，青壯年族群自殺率雖逐年遞減，但65歲以上長者自殺率卻突破新高，由於歷經身體病變、親友離世、子女關係疏離，重重打擊下容易走上絕路，是每年自殺率數據顯示裡的中高風險群，更是需要正視關懷的族群。

萬芳醫院精神科主治醫師沈武典指出，針對長者的研究發現，約有5～12％患有鬱症，而沒有接受鬱症治療的高齡患者，在社交、職能及人際關係上有顯著的障礙，大幅降低生活品質，除了日常作息受到影響外，若病人本就患有心血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤等疾病，都可能因鬱症導致免疫功能低下，使病情難以控制。

沈武典表示，高齡人精神醫學中有著「3D」身心疾病，即鬱症 （Depression）、失智症（Dementia）及譫妄（Delirium），其中以鬱症為最重要、最好治療的疾病，只要配合治療都能獲得良好的改善。

若長者出現9項症狀，且符合5項或以上，如感到悲傷或空虛、對事物明顯的失去興趣、體重驟降或驟升、突發性嗜睡或失眠、動作莫名變得激動、遲緩或缺乏耐性、容易疲倦或失去活力、無價值感或強烈罪惡感、注意力不集中或猶豫不決、經常出現輕生想法。長者至少要有前2項之1，經醫師問診後，即可診斷為鬱症。

今日是世界自殺防治日，沈武典提醒民眾，只要年長者每晚一定要服用安眠藥才能睡覺，或是連續每個月有8次門診（任何科或急診）以上，就建議尋求精神科門診協助，而家屬平時可多噓寒問暖家中長輩，或參加社區活動等等與人交流的場所，讓長者得到強大的支持與社交鍊結，過著快樂有積極性的人生。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980