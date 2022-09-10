國民黨立院黨團昨(9)日開記者會批評總統蔡英文搭行政專機視察，實際上是「假視察真輔選」。國民黨黨團書記長李德維質疑，蔡總統用行政專機，民進黨有付過一毛錢嗎？中廣董事長趙少康則呼籲蔡英文公佈使用公家飛機及車隊的付費記錄，「讓我們看看妳到底是怎麼付的錢？我們如果付這樣的錢能夠搭這樣的飛機或車隊嗎？請空軍挺直腰桿，拿出革命軍人的勇氣，不要再做軟腳蝦拍馬屁了」。

趙少康今(10)日在臉書撰文指出，蔡英文到處輔選，天上有空軍一號，地面有警車開道，光是時間就不知道比競爭對手節省多少，國民黨主席朱立倫只能瞠乎其後，望著她的車隊揚長而去，「這根本是一場不公平競爭」。 趙認為，蔡在交通工具上已佔盡優勢，居然使用公家的飛機及車隊一毛不付或只付很少的錢意思意思應付一下，「她怎麼好意思？民進黨又怎麼好意思？」他觀察蔡英文近日行程，都是一個小的公務行程夾帶一個主要的輔選行程，怒轟這是假公濟私、公器私用的「偽公務真輔選」，「明修棧道，暗渡陳倉」，一毛不付慷公家之慨，竟還想瞞騙天下人耳目。

針對民進黨說蔡英文行程是比照馬英九辦理，趙少康痛批，忘了當年他們是怎麼痛罵馬英九的嗎？且不管馬英九時代怎樣，現在是蔡英文時代，若馬英九時代沒付或少付，蔡英文時代就可以不付或少付嗎？「空軍也不要為蔡英文搽脂抹粉了，民進黨該付多少錢就要他們付多少錢！」蔡使用公家飛機或車隊到處輔選，不能只付油料成本一次5萬多元，也不止零件維護等每小時423萬元，應該比照民間包機計算價格，折舊、利息、保險、保養維護、零件、駕駛及服務員人力等都要計算，如果輔選夾雜在公務之中，也必須分開計算清楚，不可以公私不分打馬虎眼，佔公家便宜。

總統府發言人張惇涵昨(9)日表示，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題。而去年底公投期間，在野黨又拿此議題進行操作。對此，趙少康質疑，說這是老議題，國民黨以前罵過了，但罵過了有改嗎？他呼籲請蔡英文公佈使用公家飛機及車隊的付費記錄，「讓我們看看妳到底是怎麼付的錢？我們如果付這樣的錢能夠搭這樣的飛機或車隊嗎？請空軍挺直腰桿，拿出革命軍人的勇氣，不要再做軟腳蝦拍馬屁了」。 趙最後直言，蔡英文佔盡時間的便宜，還要佔盡金錢的便宜，蔡英文真是佔盡天下的便宜。

空軍司令部昨(9)日表示，民進黨部已在8月30日收到依規定繳費，後續也比照辦理。空軍司令部強調，行政專機的使用，均依「國軍行政專機申請使用作業規定」辦理，凡非公務行程，均訂有付費標準，從馬前總統到蔡總統，皆依照相關標準辦理。