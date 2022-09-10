七堵區開元路港務局舊宿舍9日深夜突然起火，經消防局迅速趕到撲滅，起火原因仍待進一步調查。（市議員張耿輝提供／張志康基隆傳真）

七堵區開元路港務局舊宿舍9日深夜突然起火，經消防局迅速趕到撲滅，起火原因仍待進一步調查。（市議員張耿輝提供／張志康基隆傳真）

中秋連假第一天的深夜，基隆市七堵區正明里開元路的港務局舊宿舍，突然在深夜11時許發生火警，火勢並延燒多間，基隆市消防隊到10日凌晨才撲滅火勢，所幸無人傷亡。由於現場已經廢棄，也沒有電源，懷疑起火的原因與人為因素有關，但確切的起火原因，還有待消防單位進一步調查。

位於七堵區開元路的港務局舊宿舍，實質上已經廢棄多年，但9日晚間11時許，卻突然發生大火，基隆市消防局獲報後，迅速趕到現場布起水線撲救，但現場當時已經火舌竄出，火勢猛烈。

市議員張耿輝在接獲民眾通知後，也趕到現場了解狀況。他指出，由於舊宿舍內有易燃物，因此延燒相當快速，他到場時，火勢已經延燒到多間宿舍。經消防人員努力灌救，火勢一直到10日凌晨在得以撲滅。

張耿輝指出，港務局舊宿舍實質上廢棄多年，裡面也沒有電源，會起火相當可疑，質疑可能有街友或是其他不明人士入侵等人為因素。只不過，確切的起火原因還有待消防單位進一步的調查。張耿輝認為，由於港務局舊宿舍附近，有許多住宅區，居民十分擔心會遭到波及。他希望港務局未來能夠加強管理，避免成為社區的不定時炸彈。