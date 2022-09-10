中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」林襄近來人氣暴漲，接連推出兩本寫真集，又因火辣身材儼然成為話題人物，連帶導致她過去放話自稱不想靠奶、靠身材紅的言論被翻出打臉。昨(9日)林襄上節目，被嘻小瓜當面嗆每次滑她的IG就像看到色情頻道，林襄臉色一沉，強調自己的作風「很健康」。

林襄近來翻紅成為國民女神，但人紅是非多，過去受訪稱「自己不想當花瓶、靠奶、靠外表」的一番話被挖出，當時她指自己會加強舞藝，「期望能帶給粉絲不僅是花瓶、靠奶、靠外表的膚淺印象」，引來網友狂虧後來靠胸部照走紅，而日前林襄過生日，正面回擊曬照表示：「這一路走來我都做得很好！」

林襄反虧嘻小瓜是酸民。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 Youtube）

林襄當時曬出翻拍《鬼滅之刃》的電視截圖，表示自己一路走來問心無愧，最近她繼續忙工作，昨上《娛樂百分百》宣傳新寫真集，當天她身穿學生制服現身，白襯衫和短裙仍遮不住她的好身材，她呼籲粉絲可以上她的社群網站知道進一步購買寫真集的連結，讓嘻小瓜忍不住插話說：「因為我本身就有追蹤她的IG，我每次這樣滑，都以為我來到色情頻道」。

引來眾人尷尬變臉燦笑帶過，林襄則澄清：「我很健康」，其他人也幫忙緩頰說：「必須說身材好穿什麼都容易想歪」，林襄又表示自己只穿了可愛、鮮艷顏色的比基尼，嘻小瓜則補刀說常看到新聞寫林襄露胸部，林襄喊冤稱是新聞標題這樣寫，反虧嘻小瓜：「你也是酸民喔？」