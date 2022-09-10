新北市三峽老街是台灣最具特色的百年老街之一，具有獨特的閩南與巴洛克式建築，每年吸引大量遊客觀光，三峽老街商圈協會近期結合62家店推出「友善商店2.0」，提供民眾寄放行李、充電等服務，並趁著中秋連假辦理「對對碰」商圈聯合促銷活動，民眾即日起至10月10日只要到指定廟宇參拜，或前往友善或特約店家消費滿200元，可獲得店章，集滿2枚章可抽取萬元大禮包、3000多份大小獎項。

三峽老街商圈協會理事長林豐斌說，考量民眾出遊意願增加，為了減緩遊客逛老街、提著大包小包的負擔，因此招募商圈內熱心業者，成立「友善商店2.0」，提供用洗手間、寄放行李、提供熱開水、嬰兒換尿布、隱密的哺乳空間、免費WIFI及手機充電、中英日文導覽及寵物友善等11種免費服務。

因應中秋連假，三峽老街也推出「秋添福氣來三峽 友善老街對對碰」商圈聯合促銷活動，遊客只要在活動期間到三峽老街周邊廟宇（祖師廟、興隆宮、福安宮）參拜，或前往老街的友善店家或特約店家消費即可索取「對對碰集章卡」，單筆消費滿200元，可以獲得加蓋店章，集滿2枚章（其中一家須為友善商店），可到商圈服務台參加「對對碰即時樂」抽獎（每周六日10點至17點）。

林豐斌表示，獎品相當豐富，有抽取價值萬元的「開車來載好滿足」大禮包、6000元的「吃飽喝足好幸福」大禮包、2000元的「幸福滿足一把抓」大禮包和3000份豐富獎品，希望遊客體驗老街的友善服務，也藉著促銷活動，振興商圈買氣。