台北市長參選人黃珊珊昨天出席環南市場活動，遭國民黨台北市議員郭昭巖痛批公然違反行政中立規定。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，特定參選人不要為難市府同仁，市民朋友期待的是一個行政中立的環境，讓各個參選人公平公正參與競選活動。

黃珊珊昨天反問，自己已經辭職，有什麼行政不中立的問題，且自己是會長邀請來的貴賓，「公開場合誰都可以來吧，誰行政不中立了！」環南自治會長林勝東也嗆郭昭巖「雞仔腸鳥仔肚，這樣怎麼做議員？」

蔣萬安今天上午前往臨江市場掃街受訪時強調，郭是完全站在台北市議員的職責，很清楚的表達市府應該要維持行政中立、不應濫用行政資源，她是提醒基層公務人員，也希望特定參選人不要為難市府同仁。

蔣萬安指出，郭昭巖是依職責表現她的天職，發表看法跟立場，郭也會發相關新聞稿還原說明整個事情的經過。他強調，市民朋友期待的是一個行政中立的環境，能夠讓各個參選人公平公正參與競選活動。