林良齊／台北報導

據統計，我國去年共有3585人輕生死亡，法鼓山人文社會基金會「關懷生命專線」（02-2311-8585），除了提供電話線上協談外，今年在疫情期間更推出網路協談，民眾透過Line預約好時間，使用3C就可以開啟語音談話；由於不分國界族群，美國、澳洲、香港、紐西蘭等地的華人也都曾加入尋求協談。

專線督導孫敏華分享，民眾大多因人際、家庭、感情、婚姻、工作等問題尋求協談，而過去大約7成的個案有憂鬱、焦慮問題，需要有人陪伴聊天，透過義工長期關懷可以穩定他們的心靈。

義工李師姐分享，她曾輔導因憂鬱症輕生的個案，對方來電哭訴：「請你幫助我，不要放棄我，我不想真的殺死自己，我想要活下去。」隨著逐次協談，她幫助對方將壓抑的情緒進行宣洩、處理、調整與覺察，並鼓勵每日靜坐放鬆、觀察呼吸與身心變化，最後個案慢慢走出憂鬱，懂得自我肯定、愛自己，也會回頭謝謝「堅持下去的自己」。

法鼓山創辦人聖嚴法師在2006年意識到全球自殺人口比例高居不下，因此倡議「關懷生命、尊重生命、珍惜生命」，對生命徬徨的民眾呼籲「多想兩分鐘，你可以不必自殺，還有許多的活路可走。」

法鼓山人文社會基金會歡迎民眾加入關懷生命專線義工的行列，凡大學或研究所相關系所畢業，或曾擔任學校輔導老師2年以上或曾擔任張老師、生命線及其他專線義工3年以上者，均可洽詢(02)2381-2345轉分機5018或上網報名。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980