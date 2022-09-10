前立委鄭寶清參選桃園市長，遭民進黨開除黨籍，近來行程滿檔勤走基層。針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨提及，黨紀處置是為維護民進黨的聲譽與品質，鄭寶清今直呼連開除都不合法，「應該被開除的是他們，而不是我！」更強調要以客家硬頸精神，喚起大家重視台灣的未來。

鄭寶清今早赴新屋參與羅氏宗親會活動，在現場重申3項政見，包括敬老金提高至1萬元、年輕人買房自備款由政府籌措、著重育兒津貼並廣設幼兒園等，現場不少民眾聽完都拍手叫好。

鄭寶清說，要以「猛、難、辣、魅」4項主軸，帶領桃園創新經濟起飛，猛是對於創新者要重賞、難是在過程中遇到困難要解決、辣是要有方向、魅則是要堅持原則會產生魅力，強調創新是讓窮人能過好日子的關鍵，從前市府錢不夠用時債留子孫，現在的政府需要創造財富。

對於今日將錄製競選主題曲，鄭寶清說明，此曲希望恢復民主人權且從政清廉，盼喚起大眾重視台灣的未來，把民主的香火留下來，身為客家人永遠不會被摸頭寧願被殺頭，要以硬頸精神為台灣人做事。

針對鄭運鵬提到黨紀處置是要維護黨的品質與聲譽，鄭寶清認為，民進黨連開除都不合法，已把追求民主的核心丟掉，從初選開始，沒實現民主還以謊話掩蓋，誰放棄民進黨的核心價值顯而易見，所以「該開除的應該是他們，而不是我」，他們離台灣核心價值愈來愈遠，相信不會得到選民認同，只有透過公平和民主機制，才能凝聚民心對抗大陸壓迫。