智冠(5478)、橘子(6180)公布8月營收，在無遊戲大作推出，各事業群銷售各有消長，智冠8月營收4.38億元，月減1％，年減15％；累計前8月營收38.04億元，年減17％。橘子8月營收10.08億元，月減29％，年減12％；累計前8月營收82.61億元，年增2％。

智冠指出，8月遊戲及金融科技事業群業績有所成長，但受數位廣告投放與專案占比較低，致營收規模相較持平。橘子表示，主力遊戲產品大型活動較集中於上個月推出，去年同期亦有《新楓之谷》全新版本上線挹注，使得營收基期較高。

智冠9月MyCard歡慶16周年，祭出多項儲值回饋及加碼好禮；子公司網龍旗下手遊《吞食天地M》慶祝上市4周年，9月14日即將推出全新版本，並同步開放《吞食天地M》X《飄流幻境》聯動企畫及豐富活動。

遊戲新幹線籌備中手遊新作《指劍江湖》日前已展開事前登錄，並陸續舉辦北中南玩家見面會等上市預熱活動，預計第四季在台灣及港澳正式推出。而旗下兩款線上遊戲也將於下週帶來改版內容，《完美世界2 Online》開放全新賽季、職業劇情，《信長之野望Online》將加入家臣培育系統及武技大會等多樣玩法。迎接中秋連假，集團全遊戲也規劃一系列節慶活動，與玩家線上同歡。

橘子旗下《新楓之谷》8月高雄舉辦為期兩周的玩家實體活動，並邀請活動代言人「原子少年．天王星」出席，吸引年輕玩家參與。疫情回穩下，受惠暑假出遊商機，橘子支付8月份交易金額與交易筆數較去年同期均呈現雙位數增長。展望9月，多款遊戲陸續推出活動，《新楓之谷》則將釋出年度限定職業「神之子」及「綻放森林」改版活動。