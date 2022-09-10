到現在還遲遲找不到新東家的「魔獸」霍華，日前爆出他即將簽約參加《FOX》的大型運動真人秀節目「特別力量：終極測試」，屆時將會接受退役軍官的軍事化訓練，恐怕跟NBA球員的訓練模式完全不同，是否代表霍華打算專心在演藝事業，進而從NBA退休了嗎？
「特別力量：終極測試」這個真人秀節目即將邀請16位名人參加，除了霍華以外，還有前NFL明星接球員阿門多拉、前MLB傳奇捕手麥克皮耶薩與前女足球星卡莉洛伊德等人，主打激烈的軍事化訓練風格，嚴格訓練之後參加難度很高的挑戰關卡。
只是如此一來，目前還找不到NBA新工作的霍華，幾乎不太可能繼續打球了，畢竟接受軍事化嚴格訓練之後，讓他的體能或體型恐怕不太適合繼續打球，訓練與比賽時間也很可能衝突，除非現在還有NBA球隊願意接受霍華這樣兼差打球也沒問題。
身為2004年選秀狀元，霍華生涯待過魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、七六人等隊，除了2020年跟隨湖人拿下生涯首冠，他8度入選全明星賽、3次拿下年度防守球員，隨著他即將年滿37歲，且上季待在湖人淪為龍套球員，或許考慮退役投入他最愛的演藝事業也不錯。
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