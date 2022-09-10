中國教育部長懷進鵬昨於記者會介紹教育改革發展成效有關情況：中國大陸擁有大學文化程度的人口超過2.18億，比10年前增長近1倍。會上表示，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，落實立德樹人根本任務，把「勞」納入黨的教育方針，完善德智體美勞全面培養的教育體系，深化「素質教育」，推進「三全育人」，引導學生聽黨話、跟黨走。

會上提到，加快培養基礎學科、理工農醫、工程師等急需緊缺人才，現代製造業、戰略性新興產業和現代服務業新增從業人員70％以上來自職業院校，人才「供」與「求」更加契合」；紮實推進「雙一流」建設，若干學科進入世界一流學科前列；攻克一大批關鍵核心技術「卡脖子」難題。

會上表示，教育普及水平實現歷史性跨越，更好保障了人民受教育機會，有效緩解了群眾急難愁盼問題；目前全中國共有各級各類學校近53萬間、在校生超2.9億人，學前教育毛入園率88.1％，比10年前提高23.6個百分點；在實現全面普及的基礎上，九年義務教育鞏固率達到95.4％，比10年前提高3.6個百分點；高中階段教育毛入學率91.4％，提高6.4個百分點；高等教育毛入學率57.8％，提高27.8個百分點。

會上還稱，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，其中學前教育、義務教育達到世界高收入國家平均水平，高等教育進入普及化階段；勞動年齡人口平均受教育年限達10.9年；20萬名義務教育階段「建檔立卡」輟學學生動態清零，歷史性解決了長期存在的輟學問題，為全面建成小康社會作出重要貢獻。

此外，會上稱全中國2895個縣全部實現義務教育基本均衡，99.8％的中小學校辦學條件達到「20條」底線要求，學校面貌有了根本改觀，形成城鄉義務教育均衡和一體化發展新局面；學生資助政策體系覆蓋全學段，10年來累計資助學生近13億人次；持續實施重點高校招收農村和貧困地區學生專項計劃，累計取錄學生95萬餘人；30萬以上人口縣均設有特殊教育學校，身障兒童義務教育入學率達95％以上。